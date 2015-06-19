В Одессе задержали члена террористической группировки "коммунисты-революционеры" (фото)

Служба безопасности Украины провела очередную антитеррористическую спецоперацию в Одессе, задержав доверенное лицо лидера террористической группировки «коммунисты-революционеры».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что сам лидер антиукраинского движения пока скрывается в Торезе, подконтрольном террористической организации «ДНР».

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«Ранее судимый одессит получил от своего куратора задание наладить контакты с представителями радикальных структур Одессы и создать на их базе подпольное движение, направленное на дестабилизацию обстановки в регионе, в том числе и путем организации терактов», - информировали в СБУ.

Дома у террориста во время обыска СБУ изъяла выстрелы для гранатомета, агитационные материалы и литературу антиукраинского содержания, компьютерную технику, отмечается в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия, в частности, проверяется информация о причастности членов террористической группировки «коммунисты-революционеры» к совершению диверсий в Одесской области, добавили в СБУ.