Климкин: Кремль пытался ликвидировать взятых в плен российских спецназовцев

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам по окончании переговоров в Брюсселе, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеЗадержанные российские военные будут привлечены к ответственности за терроризм

В то же время, Павел Климкин отказался сообщить подробности того, как именно российские силовики пытались убить своих коллег.

Как сообщал УНИАН, 16 мая украинские военные взяли в плен в районе Счастья двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Задержанные признались, что они являются десантниками ГРУ РФ из Тольятти, однако впоследствии один из пленных российских военных начал отказываться от первых показаний.