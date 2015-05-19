Климкин: Кремль пытался ликвидировать взятых в плен российских спецназовцев
08:54, 19 мая 2015Война
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Москва пыталась убить двух захваченных в плен российских спецназовцев, которых задержали накануне украинские военные в районе Счастья.
Климкин отказался сообщить подробности того, как именно хотели убить российских пленных / УНИАН
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам по окончании переговоров в Брюсселе, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
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В то же время, Павел Климкин отказался сообщить подробности того, как именно российские силовики пытались убить своих коллег.
Как сообщал УНИАН, 16 мая украинские военные взяли в плен в районе Счастья двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Задержанные признались, что они являются десантниками ГРУ РФ из Тольятти, однако впоследствии один из пленных российских военных начал отказываться от первых показаний.
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