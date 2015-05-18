Боевики потребовали освободить задержанных военных РФ "во избежание эскалации обстановки"

Об этом сообщает один из сайтов боевиков со ссылкой на представителя так называемой народной милиции "ЛНР" Сергея Козлова.

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"В соответствии с шестым пунктом подписанных украинским президентом Минских договоренностей и во избежание эскалации обстановки в регионе требуем немедленного возвращения наших товарищей Александра Александрова и Евгения Ерофеева", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, через некоторое время после задержания украинскими военными российских спецназовцев вблизи Счастья на Луганщине, боевики из "ЛНР" назвали их своими "милиционерами".

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет".

По словам начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко задержанные военные РФ уже находятся в Киеве в Центральном военном госпитале Министерства обороны.

Ожидается, что 19 мая задержанные российские спецназовцы встретятся с представителями СМИ.



