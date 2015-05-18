В Тольятти прошла акция протеста у военной базы - требовали вывода войск РФ из Украины

Как стало известно, акция началась в 10 часов утра и продолжалась не более 20 минут.

Около десяти человек, подойдя к контрольно-пропускному пункту военной базы, стали выкрикивать антивоенные лозунги и попытались развернуть плакаты, сообщает Русская служба ВВС.

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Участники требовали вывода российских войск из Украины.

Приехавшая полиция разогнала акцию протеста, однако никто из протестующих задержан не был.

Митингующие отказались назвать корреспонденту Би-би-си свои имена и фамилии.

Однако, как рассказал один из участников акции, прийти к военной базе их заставило сообщение о задержании на Украине российских спецназовцев.

Ранее украинские СМИ распространили видеозапись, на которой, как утверждается, показан допрос одного из пленных. Лежащий на больничной койке молодой мужчина называет себя сержантом Александром Александровым и говорит, что служит по контракту в 3-й бригаде спецназа ГРУ в Тольятти. Своим командиром он называет Евгения Ерофеева.

Представители военкомата Тольятти и министерства обороны от официальных комментариев воздержались.

Как рассказали Би-би-си журналисты СМИ Тольятти, они получили от властей негласный запрет на освещение ситуации с пленением на Украине тольяттинских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник повторил официальную позицию российской стороны: "Неоднократно говорилось и нами, и министерством обороны, что никаких российских военных в Донбассе нет".