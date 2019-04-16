Бойцы Азова показали видео уничтожения БМП оккупантов на Светлодарской дуге
09:53, 16 апреля 2019Война
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Во время рекогносцировки местности беспилотниками Азове, в районе населенного пункта Доломитное, была обнаружена БМП-1 российско-оккупационных войск.
Азовцы уничтожили российскую БМП-1 / фото: пресс-служба Азова
Бойцы полка Азов, которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, уничтожили вражескую БМП-1.
Об этом сообщает пресс-служба Азова.
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«Во время рекогносцировки местности беспилотниками Азове, в районе населенного пункта Доломитное, была обнаружена БМП-1 российско-оккупационных войск. После проведения дополнительной разведки информация была подтверждена. Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику», - говорится в сообщении.
фото: пресс-служба Азова
В результате меткой стрельбы азовцы уничтожили российскую БМП-1.
Как сообщал УНИАН, 15 апреля украинские военные отбили атаку ДРГ на Донбассе - оккупанты понесли потери
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