Бойцы Азова показали видео уничтожения БМП оккупантов на Светлодарской дуге

Во время рекогносцировки местности беспилотниками Азове, в районе населенного пункта Доломитное, была обнаружена БМП-1 российско-оккупационных войск.

Бойцы полка Азов, которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, уничтожили вражескую БМП-1. Об этом сообщает пресс-служба Азова. Читайте такжеСутки на Донбассе: бойцы ООС убили шестерых оккупантов «Во время рекогносцировки местности беспилотниками Азове, в районе населенного пункта Доломитное, была обнаружена БМП-1 российско-оккупационных войск. После проведения дополнительной разведки информация была подтверждена. Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику», - говорится в сообщении. В результате меткой стрельбы азовцы уничтожили российскую БМП-1. Как сообщал УНИАН, 15 апреля украинские военные отбили атаку ДРГ на Донбассе - оккупанты понесли потери

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