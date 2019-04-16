Украинские военные отбили атаку ДРГ на Донбассе - оккупанты понесли потери (фото)

Враг отошел, потеряв двух боевиков уничтоженными и двух ранеными.

В 20.00 15 апреля противник начал массированный обстрел позиций украинских войск на Мариупольском направлении.

Под прикрытием огня начала выдвижения вражеская диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и выйти в тыл подразделений украинских бойцов, сообщает пресс-центр ООС.

Читайте также"Птичка" сбросила снаряд: офицер ВСУ показала видео ликвидации двух оккупантов

Отмечается, что в 20.39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек.

"Огнем из стрелкового оружия продвижение врага было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона. Враг начал отход, потеряв двух бойцов убитыми и двух ранеными", - говорится в сообщении.

Подразделение, которое выполняет задачи на наблюдательных постах, захватило оружие диверсантов и карту с отмеченными в глубине обороны бойцов ООС объектами, на которые были спланированы диверсии.

Как ранее сообщал пресс-центр ООС, в течение прошедшиих суток украинские бойцы ликвидировали шестерых оккупантов.