"Так выглядит смерть": опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе

На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червона и ее боевой побратим Александр Милютин.

Появились снимки с места гибели на Донбассе украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным "Ведьма" и бойца Александра Милютина.

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Их на своей странице в Facebook опубликовал фонд "Вернись живым", ссылаясь на батальон "Донбасс-Украина".

На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червона и ее боевой побратим Александр Милютин. "Так выглядит смерть. Это - блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина" Яна Червона и Александр Милютин", - говорится в подписи к изображениям.

Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Червона с позывным "Ведьма".