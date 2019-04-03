Появились подробности кровавого боя на Донбассе, в котором ВСУ понесли потери (видео)

Военные этого обстрела ждали, потому что во время выборов было преимущественно спокойно.

В районе Попасной днем 2 апреля продолжался мощный бой, погибли двое наших защитников. В окоп попал 120-миллиметровый снаряд.

Бой начался в полдень и продолжался несколько часов. После окончания на позиции, где погибли военные, нашли не только 120-миллиметровый, но и 152 калибр. На позицию упало четыре снаряда, сообщает ТСН.

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"Работал их беспилотник. Работал на расстоянии чуть выше тысячи метров над нашими позициями. Скорее всего, именно он корректировал ведение огня", - говорит командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко.

Военные этот обстрел ждали, потому что во время выборов было преимущественно спокойно. Участок, куда прилетело вооружение 152 калибра, тихий, ведь здесь давно не было такого боя. Бойцы говорят, что вблизи границы появились танки, БТР и увеличилось количество живой силы.

Напомним, в этом бою погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Червона с позывным "Ведьма". Военная принимала участие в Майдане в Харькове, была волонтером, служила в батальоне "Айдар", а с 2016 года - в батальоне "Донбасс". У пулеметчицы остались сын и дочь.