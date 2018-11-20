Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских бойцов

Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ООС.

За прошедшие сутки, 19 ноября, российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе – 9 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Враг обстрелял позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово, сообщили в пресс-службе ООС.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам же Чермалыка и хутора Вольный российские оккупанты применяли минометы обоих калибров", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск за прошлые сутки уничтожены, а еще шестеро оккупантов получили ранения.

В течение текущих суток обстрелы не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенные "Грады".