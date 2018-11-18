ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенные "Грады"

Кроме того, по данным воздушного наблюдения СММ, по состоянию на 14 ноября были обнаружены 29 танков (неустановленного типа) возле Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии возле Мирного.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного боевиками поселка Новоамвросиевское Донецкой области четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

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Об этом сообщается в отчете миссии. "16 ноября в неподконтрольных правительству районах команда СММ зафиксировала 4 РСЗО (БМ-21) возле н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), что является нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

Кроме того, по данным воздушного наблюдения СММ, по состоянию на 14 ноября были обнаружены 29 танков (неустановленного типа) возле Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии возле Мирного.

Кроме того, данные воздушного наблюдения СММ обнаружили 76 боевых бронированных машин (неустановленного типа) возле Бугаевки, 23 ББМ (неустановленного типа) недалеко от Шимшиновки и 79 ББМ (неустановленного типа) возле Мирного.

В связи с этим в украинской стороне СЦКК заявили, что расценивают сосредоточение значительного количества боевой техники террористических формирований РФ за пределами выделенных мест хранения как очередную попытку спровоцировать активное противодействие со стороны подразделений Объединенных сил и как признак явной заинтересованности руководства России в обострении ситуации на линии столкновения, сообщили в штабе ООС.