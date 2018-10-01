В ООС заявили об освобождении новых территорий на Донбассе с начала августа

ВСУ увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

С начала августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные увеличили полосу безопасности более чем 10 кв. км.

Об этом заявил начальник пресс-центра ООС Вячеслав Петровский, передает "Обозреватель".

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По его словам, после последней официальной информации от командующего Сергея Наева о том, что с начала Операции Объединенных сил украинские военные взяли под контроль 15 кв. км территории, эта площадь увеличилась.

"Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км", - сказал Петровский.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что ВСУ заняли новые позиции в зоне проведения ООС в Донецкой области. Теперь, по его словам, более 6 кв.км находятся под их контролем.