Украинские военные заняли новые позиции в Донецкой области - волонтер
Ввиду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области для улучшения своих тактических позиций подразделение одной из бригад ВСУ было вынуждено хорошо "прошагать вперед" и закрепиться на новых рубежах.
Читайте такжеНа Донбасс въехала автомобильная колонна из России - волонтер
Как пишет волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, военнослужащие уже окопались и строят новые "опорники".
"В итоге более 6 кв.км теперь находятся под контролем ВСУ", - отметил волонтер.
По словам Мысягина, все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что боевики на Донбассе потеряли сразу четыре БМП, которые были сконцентрированы в одном месте.