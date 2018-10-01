Украинские военные заняли новые позиции в Донецкой области - волонтер

По словам волонтера, ВСУ заняли новые позиции в зоне проведения ООС на Донбассе. Теперь более 6 кв.км находятся под их контролем.

Ввиду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области для улучшения своих тактических позиций подразделение одной из бригад ВСУ было вынуждено хорошо "прошагать вперед" и закрепиться на новых рубежах.

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Как пишет волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, военнослужащие уже окопались и строят новые "опорники".

"В итоге более 6 кв.км теперь находятся под контролем ВСУ", - отметил волонтер.

По словам Мысягина, все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что боевики на Донбассе потеряли сразу четыре БМП, которые были сконцентрированы в одном месте.