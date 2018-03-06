Порошенко призвал Путина: нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска

Глава украинского государства подчеркнул, что несмотря на российскую пропаганду санкции стран Запада против РФ работают.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал президента РФ Владимира Путина вывести российские войска с территории Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил в интервью британскому изданию Financial Times.

Читайте такжеМать Агеева призвала Трампа и Путина обменять пленных украинцев на российских солдат (видео)«Мы здесь не агрессоры. Агрессор - Путин, который имеет свои войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска», - сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на российскую пропаганду, санкции против России работают.

«Нельзя быть президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. В течение более трех с половиной лет мы имеем санкции (против России - УНИАН), которые являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы вынудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это ложь», - заявил Порошенко.

Ранее в Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.