У Путина исключили размещение миротворцев ООН на Донбассе без согласования с российскими боевиками

Пресс-секретарь президента РФ считает, что «невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и достижения согласия» с российско-оккупационными администрациями.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте такжеВ России назвали Волкера "спецпредставителем США по срыву Минских соглашений"«Никакого изменения позиции. Позиция России абсолютно последовательна и хороша известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса. Именно об этом говорил президент Путин», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, значит ли заявление главы российского государства о том, что РФ «не против» поставить оккупированный Донбасс под международный контроль, что Кремль больше не опасается «резни» в случае размещения миссии ООН на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Путин заявил, что Россия «не против» поставить оккупированный Донбасс под международный контроль.

«Теперь говорят: нет, нужно, чтобы они находились везде, то есть, фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы, как минимум, не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать», - сказал Путин.

19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, чтобы "не допустить там резни".