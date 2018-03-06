"Завербованный СБУ сумасшедший педофил": росСМИ устроили травлю задержанного на Донбассе россиянина

Россияне утверждают, что изучили его активность в социальных сетях и открыли виртуальную склонность к педофилии.

Российские СМИ негативно освещают гражданина РФ Николая Покусаева, который был задержан в зоне АТО.

Как пишет пресс-центр АТО в Facebook, по их версии, он "завербованный СБУ сумасшедший педофил и преступник, и асоциальная личность".

"По неизвестным пока мотивам, пророссийские СМИ получили указание «мочить» своего сторонника по полной. По их версии он и завербован СБУ, сумасшедший педофил и преступник, и асоциальная личность. На самом же деле этот горе-вояка яркий пример того, кто в основном воюет против нас", - рассказали в ведомстве.

"Возвращаясь к Николаю Покусаева, то его история не отличается от всех других: «Путин позвал воевать и я пошел». Все. Многоточие. В версии прокремлевских СМИ он лишь находился на испытательном сроке, то есть убийцей не был, а лишь готовился им стать. И из каких-то соображений его оттуда выгнали. Россияне утверждают, что изучили его активность в социальных сетях и открыли ... виртуальную склонность к педофилии. Им лучше об этом знать, они же проводили расследование", - добавили в штабе АТО.

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Отмечается, что у 47-летнего россиянина были при себе полный комплект документов, снаряженный автомат и униформа, распространенная среди незаконных вооруженных формирований, которые временно оккупировали отдельные районы Донбасса. Военно-учетная специальность – механик водитель.

"Странный набор для стажера, который свободно бродит на передовой, такой себе «троянский конь» вроде бы хочет, чтобы его пленили, но оружия не опускает. Невероятная и определенным образом странная история. Сейчас россиянин Николай Покусаев до мелких деталей на бумаге вспоминает свое пребывание на оккупированных территориях, наслаждается украинским борщом и знакомится с тем, что о нем понаписывали "братья по оружию", - подытожили в ведомстве.

Ранее на Донетчине россиянина приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных.