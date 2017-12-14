На Донетчине россиянина приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных

В Донецкой области к 15 годам лишения свободы приговорен россиянин за убийство украинских военных в зоне АТО. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко со ссылкой на первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожука.

В сообщении сказано, что по результатам судебного рассмотрения Артёмовским городским судом Донецкой области вынесен обвинительный приговор, которым гражданин Российской Федерации признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, и назначено реальное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщил Сторожук, гражданин РФ в городе Красный Луч Луганской области в декабре 2014 года «вступил в преступный сговор с активными участниками террористической организации «Луганская Народная Республика» об обеспечении им обслуживания и функционирования военной техники механизированного батальона «Август», входящего в состав указанной террористической организации».

В дальнейшем подозреваемый обслуживал и управлял танком «Т-64-Б», экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО вблизи г.Санжаровка Донецкой области, в результате чего были ранены и погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины.

При этом Сторожук отметил, что в результате боевого столкновения танк, которым управлял россиянин, был обезврежен украинскими военными, а иностранец задержан.

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