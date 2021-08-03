В Турцию по итогам апреля-июня больше всего иностранных туристов приехало из Украины: страну посетили 349,2 тысяч украинцев.
По количеству отдыхающих украинцы существенно опережают немцев, которых было в этой стране 236,3 тысяч человек. Об этом сообщает UBR со ссылкой на национальный статистический институт Турции TurkStat.
Также там посчитали, что за три месяца из России, Ирана и Болгарии прибыли более чем по 100 тысяч туристов.
При этом в среднем иностранцы во время отдыха тратили по 64 доллара в день.
В целом число туристов во втором квартале превысило 4 млн человек, что на 56% больше, чем в предыдущем квартала.
Выручка туристической отрасли Турции за этот период выросла почти на четверть (+22,5%) и составила 3 миллиарда долларов (в первом квартале она была на уровне 2,45 миллиарда долларов).
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Условия въезда в Турцию
На границе украинцы должны предъявить (по выбору):
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на антиген, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;
- документ о полной вакцинации против COVID-19, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;
- документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Пограничники будут требовать только один из этих документов. Справки должны быть на английском языке.
Пожары в Турции
Как сообщал Погода УНИАН, 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.
30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.
В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.
В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.
Ответственность за пожары в Турции взяла на себя курдская организация.