По количеству отдыхающих украинцы существенно опережают немцев.

В Турцию по итогам апреля-июня больше всего иностранных туристов приехало из Украины: страну посетили 349,2 тысяч украинцев.

По количеству отдыхающих украинцы существенно опережают немцев, которых было в этой стране 236,3 тысяч человек. Об этом сообщает UBR со ссылкой на национальный статистический институт Турции TurkStat.

Также там посчитали, что за три месяца из России, Ирана и Болгарии прибыли более чем по 100 тысяч туристов.

При этом в среднем иностранцы во время отдыха тратили по 64 доллара в день.

В целом число туристов во втором квартале превысило 4 млн человек, что на 56% больше, чем в предыдущем квартала.

Выручка туристической отрасли Турции за этот период выросла почти на четверть (+22,5%) и составила 3 миллиарда долларов (в первом квартале она была на уровне 2,45 миллиарда долларов).

Условия въезда в Турцию

На границе украинцы должны предъявить (по выбору):

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на антиген, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;

документ о полной вакцинации против COVID-19, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;

документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Пограничники будут требовать только один из этих документов. Справки должны быть на английском языке.

Как сообщал Погода УНИАН, 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.

Ответственность за пожары в Турции взяла на себя курдская организация.

Автор: Олег Давыгора