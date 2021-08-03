В стране до сих пор идет борьба с лесными пожарами.

В Турции, где до сих пор продолжается борьба с лесными пожарами, показали масштабы и последствия бедствия.

На снимках, сделанных с воздуха, видно, что леса буквально превратились в пепел, сообщает BirGün.

На фото видно, что район, который до пожара был зеленым, после пожара почернел.

Кадры, снятые с одного и того же места до и после, ясно показывают разрушения, вызванные пожаром.

Как сообщал Погода УНИАН, 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.

Ответственность за пожары в Турции взяла на себя курдская организация.

Автор: Екатерина Лиманская