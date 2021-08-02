В результате лесных пожаров погибли 8 человек.

Курдская организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов в Турции.

Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Сообщается, что террористическая организация "Дети огня" связана с Рабочей партией Курдистана. Она признана террористической организацией многими странами мира, а также Евросоюзом.

В социальных сетях организация взяла на себя ответственность за пожары, отметив, что они хотят поставить турецкий режим "на колени огнем".

Пожары в Турции

28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

Автор: Людмила Жерновская