Напомним, украинские пожарные самолеты уже совершили первые два сброса воды на очаги в горных районах Турции.

Тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины. Спасатели опубликовали видео в котором показали, как осуществляется ликвидация огня.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Авиация ГСЧС продолжает тушение очагов лесных пожаров в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские пожарные самолеты уже совершили первые два сброса воды на очаги в горных районах Турции.

Добавим, что для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

Отметим, что в Турции пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров. В это время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия.

Как сообщал УНИАН, 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов.

Украина направила в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения лесных пожаров.

Автор: Виктория Гордиенко