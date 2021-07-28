Пламя разгорелось рядом с Антальей и Сиде — со стихией борются и пожарные, и местные жители.

В Турции, которая продолжает восстанавливаться от сильнейшего наводнения, разгорелись мощные лесные пожары вблизи популярных у украинцев курортов.

Об этом сообщает Hurriyet.

Стихия обрушилась на Анталью и Сиде. На данный момент частично эвакуированы жители кварталов Эвренсеки, Калемлер и Еникёй в Анталье.

Пожарные пытаются не дать пламени добраться до жилых домов и заправочных станций.

Также пожар добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В тушении пожара участвуют и местные жители, но бороться с огнем мешает сильный ветер, который гонит его на жилые районы.

В регион направился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Как именно началось возгорание, пока что неизвестно. Предположительная причина случившегося — сухая и жаркая погода. Известно, что температура воздуха в районе Антальи и Сиде сейчас достигает 40 градусов.

Ранее в Турции сотни фламинго погибли на озере Туз, куда они ежегодно прилетают для гнездования. Засуха привела к осушению озера, что затруднило птицам поиск пищи.

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Автор: Станислав Кожемякин