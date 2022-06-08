Решение о приостановке ряда проектов S7 Group связано с отсутствием финансирования и самолетов.

Крупнейший российский авиационный холдинг S7 Group решил заморозить проекты по запуску лоукостера Citrus и по созданию ракеты-носителя легкого класса из-за последствий введенных против России международных санкций.

В частности, как сообщает "Медуза", решение об отмене планов по запуску бюджетных авиалиний было принято из-за отсутствия самолетов.

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", – сообщили в пресс-службе S7.

В компании отметили, что дальнейшие решения по проекту примут к концу 2022 года.

Примечательно, что S7 анонсировала создание дочернего лоукостера летом 2021 года, и Citrus должен был начать полеты в июле 2022 года. Предполагалось, что парк авиакомпании будет полностью состоять из самолетов Airbus A320neo, однако, как известно еще в марте 2022 года авиационные гиганты Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину.

В то же время, как пишет gazeta.ru, ранее стало известно, что более 50 сотрудников были уволены из компании S7 Space ("С7 Космические транспортные системы", управляющее проектом плавучего космодрома "Морской старт"). При этом был приостановлен проект компании по созданию ракеты-носителя легкого класса из-за отсутствия возможности привлечения финансирования.

"Все разрушено и сломано, космического направления больше нет", – констатировал бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов.

"Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты", – добавил другой источник.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая авиакомпания России S7 Airlines с 5 марта 2022 года отменила все международные рейсы.