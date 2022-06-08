Глава МИД Украины подчеркнул, что задача очень простая - нужно "убить российский экспорт".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправил в Европейский Союз предложения Украины относительно седьмого пакета санкций по трем направлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга на платформе ZOOM.

"Я сегодня подписал письмо на Европейский Союз и на страны Европейского союза с предложениями как раз относительно того, какие следующие санкции видит Украина", - заявил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что это письмо касается следующего седьмого пакета санкций Евросоюза против РФ. По словам Кулебы, санкции должны наносить максимальное реальное поражение России и вводиться как можно скорее.

"Промедление и задержка, как это было с шестым пакетом, больше чем на месяц - более 50 дней - это абсолютно недопустимо. У нас просто физически нет времени ждать", - подчеркнул Кулеба.

"Учитывая то, что Россия все еще нацелена воевать в Украине до последнего русского и продолжает бросать в бой на Донбассе своих солдат, санкционное давление, безусловно, нужно повышать", - добавил министр.

Он отметил, что уже появились некоторые европейские политики, которые стали рассказывать, что "нужно подождать и изучить, как работают нынешние санкции, перевести дух и сосредоточиться".

"Но достаточно посмотреть на карту боев на Донбассе, на разрушение в Украине, на ненависть к украинцам, которая исходит от российских политиков, на их попытки внедриться на оккупированную Херсонскую и части Запорожской области, чтобы понять, что на самом деле времени переводить дыхание и медлить нет. Поэтому мы и настаиваем на том, что седьмой санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно быстрее. Еще раз подчеркиваю, нет никаких рациональных оснований медлить с седьмым пакетом санкций", - подчеркнул Кулеба и добавил, что это сигнал Украины к Евросоюзу и странам "Большой семерки".

Также Кулеба рассказал о предложениях Украины к седьмому санкционному пакету. В основу письма, отправленного в Евросоюз, были положены предложения международной группы Андрея Ермака и Майкла Макфола по трем направлениям.

"Первое, это новые секторальные в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе - это дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий. Третье - это закрытие уже обнаруженных лазеек для обхода и уклонения от санкций", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что задача очень простая - нужно "убить российский экспорт". По его словам, экспорт РФ также зависит от иностранных судов.

"Это их ахиллесова пята, которую мы с партнерами должны им отбить", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций. Она предлагает ввести санкции против 100 000 человек.

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