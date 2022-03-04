Крупнейшая авиакомпания России S7 Airlines с 5 марта отменила все международные рейсы.
Об этом сообщает Avianews.com.
До этого авиакомпания отменила только рейсы в страны Европы из-за того, что Евросоюз закрыл свое небо для российских авиаперевозчиков. Такая санкция была введена после вторжения России в Украину.
"Дата возобновления международных полетов в настоящее время не определена", — заявила S7 Airlines на своем сайте.
Маршрутная сеть авиаперевозчика России помимо Европы включает страны Азии, которые не присоединились к санкциям Евросоюза. S7 Airlines могла продолжить летать за границу, однако тогда ее самолеты арестовали бы в зарубежных аэропортах.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- После начала войны России с Украиной Евросоюз и США ввели санкции, которые запрещают техническое обслуживание и поставку запчастей самолетов Airbus и Boeing из флота российских авиакомпаний. Позже к санкциям присоединился производитель региональных авиалайнеров Embraer из Бразилии.
- Сейчас 90% гражданского флота России состоит из воздушных судов западного производства. Санкции могут привести к практически полной остановке авиасообщения России с внешним миром в ближайшие месяцы.