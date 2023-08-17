Несмотря на ремонт вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре увеличится.

"Укрзализныця" временно меняет график курсирования поездов в соседнюю Польшу из-за ремонта инфраструктуры польской железной дороги в Перемышле, который начнется с 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены. Зато с 3 сентября будет курсировать новый поезд №119/120 Киев — Хелм, который станет уже третьим ежедневным поездом по популярному маршруту.

Дневной поезд будет отправляться из Киева в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27. Там можно будет удобно пересесть на польский поезд IC 21100 Хелм (время отправления в 18:12) - Варшава Всходня (прибытие в 21:02). Обратно можно воспользоваться пересадкой с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42. поезд из Хелма отправляется в 10:23 и прибывает в Киев в 22:45.

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По пятницам и субботам в сентябре будут курсировать только два поезда "Интерсити+":

действующий №705/706 Киев - Перемышль;

новый №707/708 Киев - Перемышль (отправляется из Киева в 22:17 и прибывает в Перемышль в 06:23. Обратно из Перемышля отправляется в 11:15 и прибывает в Киев в 20:41).

Кроме того, график ремонтов изменит расписание движения поездов №54 и №36:

№ 54 Перемышль - Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

№ 36 Перемышль-— Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

В УЗ также отметили, что несмотря на ремонты вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре вырастет на около 100 благодаря новому рейсу на Хелм. При этом, если поезд будет популярным, то в октябре, по завершении ремонтных работ, количество билетов в Польшу вырастет на 10%.

В пресс-службе напомнили, что билеты на польское направление продаются на 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая "стартует" отдельно в 09:00).

"Укрзализныця": последние новости

4 августа стало известно, что пассажиры сталкиваются со сложностями при возвращении билетов на поезда, поскольку "Укрзализныця" ограничила каналы продажи и возврата билетов для определенных поездов по международным направлениям.

В УЗ тогда пояснили, что ограничение на возврат билетов было введено из-за схем перекупщиков, которые скупали билеты на свое имя.

Также 9 августа УЗ назначила дополнительные поезда в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.

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