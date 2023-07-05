По состоянию на 8 утра три поезда отстают от расписания более чем на пять часов.

АО "Укрзализныця" предупредило о задержке поездов перемышльского направления из-за травмирования человека на пути вблизи Перемышля в Польше и длительные следственные действия польской полиции.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, по состоянию на 8 утра, следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

716/715 Перемышль - Киев +5:52

32/31 Перемышль - Запорожье +4:24

54/53 Перемышль - Киев +5:40

36/35 Перемышль - Одесса +5:40

37/38 Ужгород - Одесса +3:41

705/706 Киев-Перемышль +1:39.

Отмечается, что при этом 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по Украине четко по расписанию.

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Кроме того, в пресс-службе перевозчика также попросили пассажиров указанных поездов известить поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продления путешествия с учетом опоздания.

"Извиняемся за неудобства и догоняем график, насколько это возможно", - добавили в УЗ.

Дополнительные поезда в Украине

Как сообщал УНИАН, 26 июня стало известно, что АО "Укрзализныця" отреагировало на спрос пассажиров и назначила дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту Киев - Львов.

Также 4 июля из-за высокого спроса на этом направлении "Укрзализныця" назначила еще дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов. Поезд сформирован из новых вагонов с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в уборных.

Поезд будет отправляться из столицы 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июля в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. в эти же даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22: 27.

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