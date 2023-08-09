Билеты на новые рейсы будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.

Как говорится в сообщении "Укрзализныци", поезд №175/176 Кривой Рог — Киев будет отправляться из Кривого Рога 20, 21, 27, 28 августа в 11:08 и будет прибывать в Киев в 19:31. Обратно, из Киева, поезд будет отправляться 20 августа в 07:31 и будет прибывать в Кривой Рог в 16:56, 21, 27, 28 августа поезд будет отправляться из Киева в 07:24 и прибывать в Кривой Рог в 16:43.

Поезд №191/192 Киев — Львов будет отправляться из Киева 14 августа в 07:05 и будт прибывать во Львов в 14:49. Обратно, из Львова, поезд будет отправляться в ту же дату в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

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Поезд №229/230 Киев — Ворохта будет отправляться из Киева с 15 августа по 19 сентября по нечетным числам в 23:21 и будет прибывать в Ворохту в 11:50. Обратно, из Ворохты, поезд будет отправляться 16, 18 августа и с 20 августа по 20 сентября по четным числам в 14:47 и прибывать в Киев в 05:10.

Поезд №168/167 Одесса — Львов будет отправляться из Одессы 25, 27 и 30 августа в 09:39 и будет прибывать во Львов в 20:35. Обратно, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 08:37 и будет прибывать в Одессу в 19:56.

Поезд №111/63 - 64/112 будет курсировать в сообщении Изюм,Харьков —Львов. Он будет отправляться 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября из Изюма в 18:22, из Харькова — в 22:43 и будет прибывать во Львов в 13:40. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября в 15:48 и будет прибывать в Харьков в 05:46 и в Изюм в 12:00.

Поезд №79/80 будет курсировать в сообщении Днепр — Львов. Поезд будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22:15, прибывать в Киев в 5:49 и во Львов в 13:40. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15:48, прибывать в Киев в 22:37 и в Днепр в 06:49.

Отмечается, что билеты на эти рейсы постепенно будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" и борьба со спекулянтами

4 августа 2023 года сообщалось о том, что пассажиры жалуются на сложности с возвратом билетов на поезда, поскольку "Укрзализныця" ограничила каналы продажи и возврата билетов для определенных поездов по международным направлениям.

В УЗ объясняют, что зрады нет, поскольку ограничение на возврат билетов было введено в связи со схемой перекупщиков, скупавших билеты на свое имя.

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