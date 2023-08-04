Ограничение на возврат билетов введено из-за схем перекупщиков, которые скупали билеты на свое имя.

"Укрзализныця" ограничила каналы продаж и возврата билетов для определенных поездов по международным направлениям.

Как сообщил автор блога "Железные Магистрали" Олег Васильев на своей странице в Facebook, недавно перевозчик определил перечень поездов на которые продажа билетов осуществляется только онлайн, а возврат - только через кассы вокзалов.

В список вошли поезда:

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№ 67/68 Киев-Варшава

№ 23/24 и 19/20 Киев-Хелм

93/94 Харьков-Хелм

36/35 Одесса-Перемышль

32/31 Запорожье-Перемышль

73/74 Харьков-Перемышль

53/54 и 89/90 Киев-Перемышль

705/706 и 715/716 Киев-Перемышль

№351к / 351л Киев-Кишинев.

По словам эксперта, теперь, если пассажир находится за пределами Украины и по определенным причинам отменяет поездку, то вернуть электронный билет не сможет, так как онлайн-услуга заблокирована, а представительства перевозчика на зарубежных станциях отсутствуют.

Васильев добавляет, что данные ограничения от перевозчика ставят потребителей в неравные условия, поскольку украинцы, не имеющие доступа к интернету, не могут купить билеты на международные поезда. Так же нет возможности оплатить билеты наличными.

"Указанные условия продажи / возврата билетов имеют признаки нарушения закона о защите прав потребителей. Ст. 17 п. 1 - за всеми потребителями в одинаковой степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами", - отметил Васильев.

В свою очередь, в" Укрзализныце " в комментарии УНИАН пояснили, что это временное ограничение в возврате билетов было введено из-за схем перекупщиков, которые скупали билеты на свое имя. Потом они эти билеты сдавали, быстро ночью покупали другие - на имя реального пассажира, и продавали такие билеты в три раза дороже официальной цены перевозчика.

Поэтому, по словам УЗ, самым быстрым и правильным решением для предотвращения этой схемы является возврат через кассу.

"Пассажир может вернуть его (билет - УНИАН) в любой кассе на территории Украины, когда он приедет. Срок давности со времени поездки - три месяца. Второе, можно делегировать эту функцию кому-то из родственников, друзей, которые могут сделать возврат на украинской кассе", - сказал УНИАН руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

"Укрзализныця" и возврат билетов

В 2018 году УЗ на зимние праздники запретила возврат билетов онлайн из-за спекулянтов.

В марте 2020 года "Укрзализныця", чтобы избежать скопления людей возле железнодорожных касс, продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы из-за введения карантина в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

Сообщалось, что возврат проездных документов, оформленных через кассы "Укрзализныци", будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток для международного.

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