МАУ анонсировала летнее расширение направлений полетов

Международные рейсы будут выполняться по направлениям регулярной программы полетов МАУ, а также сохранятся периодические рейсы в Торонто.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) анонсировала летнее расширение направлений в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Согласно планам авиакомпании, количество частот и направлений будет постепенно расти, однако не исключается ситуативный просмотр частот в соответствии с конъюнктурой рынка и экономики каждого конкретного рейса.

Отмечается, что внутренние рейсы будут выполняться по трем направлениям - Херсон, Одесса и Львов.

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Так, в период с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние невозвратные рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев еженедельно.

В первой половине августа изменится только расписание по направлению Киев - Одесса: рейсы будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса - Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота).

"С 16 по 31 августа эти частоты могут расшириться рейсами в Одессу в четверг (каждую пятницу в обратном направлении)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что международные рейсы будут выполняться по направлениям регулярной программы полетов МАУ - Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнака, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона, Кишинёв, а также сохранятся периодические рейсы в Торонто.

В частности в период 1-15 июля МАУ планирует выполнять пятничные и воскресные рейсы Киев - Стамбул, каждую субботу - Одесса - Стамбул , каждый четверг и воскресенье - Киев - Тель-Авив и еженедельно Одесса - Тель-Авив.

Кроме этого, предусматриваются рейсы Киев - Амстердам каждый вторник и субботу, Киев - Париж в среду, воскресенье еженедельно.

"С 16 по 30 июля данную программу расширят рейсы Киев - Стамбул и Киев - Тель-Авив каждый вторник. Рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам. Также планируется расширение международных направлений. К уже открытым добавятся рейсы Киев - Тбилиси каждую пятницу и воскресенье (каждую субботу и понедельник в направлении Тбилиси - Киев), Киев - Ларнака каждую субботу, Киев - Афины еженедельно, Киев - Лондон - понедельник, пятница", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на вторую половину июля также запланированы рейсы Киев - Торонто каждую субботу и Торонто - Киев еженедельно.

В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений с 2-3 частотами в неделю.

"Сеть сформируют Киев - Ницца, Киев - Рим, Киев - Баку, Киев - Берлин, Киев - Милан (MXP), Киев - Прага, Киев - Ереван, Киев - Кишинев, Киев - Мадрид, Киев - Мюнхен, Киев - Франкфурт, Киев - Вена, Киев - Барселона", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания МАУ обнародовала график полетов на июнь.

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