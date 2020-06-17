Авиакомпания МАУ обнародовала график полетов на июнь

Отмечается, что в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) обнародовал график полетов на июнь.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов.

Отмечается, что в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

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«16 и 17 июня МАУ осуществила первые регулярные рейсы в Амстердам и Париж. На этапе восстановления международного авиасообщения на протяжении июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует осуществить рейсы по следующим направлениям: 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный), 19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса, 20 июня: Киев – Бангкок, 21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев, 22 июня: Киев – Нью Йорк - Киев (эвакуационный), 23 июня: Киев – Амстердам – Киев, 24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж, 25 июня: Майами – Киев (эвакуационный)», - говорится в сообщении.

Также запланированы рейсы 26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон, 28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев, 29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев, 30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

В пресс-службе отметили, что к сожалению, открытие границ происходит непаритетно.

«Большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции. При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.). Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом авиакомпания МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов.

«Решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также - перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев. Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МАУ ожидает сокращения пассажиропотока по итогам 2020 года на 46% - до 1,9 млн пассажиров.

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