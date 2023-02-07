Самыми подходящими направлениями для семейного отдыха признали Краков, Лиссабон и Дубай.

Авиакомпания British Airways провела исследование с целью определить лучшие места для семейного отдыха. Возглавил топ польский Краков.

Чтобы найти идеальное место для отдыха с маленькими детьми, команда авиакомпании проанализировала доступные по различным направлениям варианты жилья, развлектельные мероприятия и рестораны, пишет Express.

В частности, Краков победил благодаря большому количеству подходящих для туристов с детьми ресторанов и отелей. Кроме того, здесь много интересных достопримечательностей и весьма гостеприимные местные жители, отметили составители топа.

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Топ-10 направлений для семейного отдыха

1. Краков, Польша.

2. Лиссабон, Португалия.

3. Дубай, ОАЭ.

4. Нью-Йорк, США.

5. Мадейра, Португалия.

6. Тенерифе, Испания.

7. Мальта.

8. Лансароте, Испания.

9. Барселона, Испания.

10. Аликанте, Испания.

Как сообщал УНИАН, ранее Грецию признали страной с лучшими в мире условиями для отдыха с детьми. Второе место в рейтинге досталось Турции, а третье – Португалии. Среди прочего, при составлении рейтинга учитывались климат, состояние пляжей и особенности местной кухни.

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