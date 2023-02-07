Авиакомпания British Airways провела исследование с целью определить лучшие места для семейного отдыха. Возглавил топ польский Краков.
Чтобы найти идеальное место для отдыха с маленькими детьми, команда авиакомпании проанализировала доступные по различным направлениям варианты жилья, развлектельные мероприятия и рестораны, пишет Express.
В частности, Краков победил благодаря большому количеству подходящих для туристов с детьми ресторанов и отелей. Кроме того, здесь много интересных достопримечательностей и весьма гостеприимные местные жители, отметили составители топа.
Топ-10 направлений для семейного отдыха
2. Лиссабон, Португалия.
3. Дубай, ОАЭ.
4. Нью-Йорк, США.
7. Мальта.
8. Лансароте, Испания.
10. Аликанте, Испания.
Как сообщал УНИАН, ранее Грецию признали страной с лучшими в мире условиями для отдыха с детьми. Второе место в рейтинге досталось Турции, а третье – Португалии. Среди прочего, при составлении рейтинга учитывались климат, состояние пляжей и особенности местной кухни.
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