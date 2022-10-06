Среди прочего, при составлении рейтинга учитывались климат, состояние пляжей и особенности местной кухни.

Греция признана страной с лучшими в мире условиями для отдыха с детьми.

Об этом свидетельствуеют результаты исследования, проведенного Airport Parking Reservations, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Второе место в рейтинге досталось Турции, а третье – Португалии.

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Среди прочего, при составлении рейтинга учитывались климат, состояние пляжей и особенности местной кухни.

Также составители учитывали ситуацию с безопасностью и количество отелей, предлагающих условия для размещения с детьми, в той или иной стране.

Как сообщал УНИАН, ранее благодаря данным от туристического приложения Bounce удалось установить самые безопасные страны для женщин, путешествующих в одиночку. Лидерство здесь одержала Ирландия, за ней последовали Австрия и Норвегия.

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