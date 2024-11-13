По мнению эксперта Lonely Planet, лучший бюджетный горнолыжный курорт Европы находится в Италии.

Италия совершенно заслуженно является одной из лучших стран Европы для зимнего активного отдыха. Однако также за ее горнолыжными курортами закрепилась репутация не самых дешевых.

Тем не менее, согласно недавнего рейтингу Lonely Planet, именно в Италии находится лучший бюджетный горнолыжный курорт Европы в 2024 году – это альпийский поселок Сестриере, расположенный в сердце горнолыжной области "Млечный Путь" (Via Lattea).

Как отмечает автор рейтинга, эксперт по активному отдыху Тамара Хинсон, этот курорт предлагает туристам блестящую отдачу от всех уплаченных денег, отчасти благодаря своему расположению в центре Виа Латтеа – горнолыжного курорта, который охватывает восемь взаимосвязанных горнолыжных курортов в регионе Пьемонт и имеет 400 километров склонов, некоторые из которых соединяются с горнолыжным курортом Монженевр во Франции. При этом благодаря своему высокогорному расположению в Сестриере гарантирован снег. В то же время средняя дневная стоимость ски-пасса здесь составляет 28 евро.

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"В качестве бонуса он славится своей итальянской кухней, а великолепные рестораны на склонах предлагают прекрасное соотношение цены и качества – загляните в Ristorante Pizzeria Da Costa, чтобы попробовать потрясающую пиццу по низкой цене", – добавляет эксперт.

8 лучших бюджетных горнолыжных курортов в Европе в 2024 году

Сестриере, Италия (средняя дневная стоимость ски-пасса 28 евро) Гран Турмале, Франция (50 евро) Фогель, Словения (42 евро) Ясна Низкие Татры, Словакия (41 евро) Орель, Франция (40 евро) Бардонеккья, Италия (46 евро) Серр Шевалье, Франция (60 евро) Альпбах, Австрия (63 евро)

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о запуске нового скоростного поезда из Парижа в курортные городки Шамбери и Сен-Жан-де-Морьен во французских Альпах.

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