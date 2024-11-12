Всего за три-четыре часа из французской столицы можно будет доехать в курортные городки Шамбери и Сен-Жан-де-Морьен.

Франция является одной из самых популярных стран Европы среди любителей горнолыжного отдыха, и вот теперь до ее двух популярных городков в Альпах будет легче добраться.

Как сообщает RailTech, итальянская железнодорожная компания Trenitalia объявила о расширении своей линии "Париж-Лион" для обслуживания двух новых направлений в альпийском департаменте Савойя: Шамбери и Сен-Жан-де-Морьен.

Сообщается, что каждые выходные с 15 декабря по 30 марта лыжники и просто любители гор смогут всего за три часа добраться из французской столицы до горнолыжных курортов Савойи на знаменитых скоростных поездах Frecciarossa.

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Согласно информации на сайте по бронированию билетов Trenitalia, прямой поезд будет выезжать с Лионского вокзала Парижа в 7:30 утра, а уже в 10:43 он будет прибывать на станцию Шамбери-Шаль-ле-О. В 11:26 этот же поезд будет прибывать в Сен-Жан-де-Морьен.

Цены на билеты по обоим направлениям стартуют от 28 евро. Однако стоит учесть, что чем ближе к дате выезда, тем дороже они будут. Кроме того, есть риск, что ближе к выезду все билеты будут раскуплены.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что в феврале 2025 года European Sleeper запустит новый прямой ночной поезд, который соединит ряд популярных туристических направлений сразу в пяти странах Европы – из Брюсселя (Бельгия) в Венецию (Италия). По пути он также будет делать остановки Нидерландах, Германии и Австрии, в том числе недалеко от популярных альпийских горнолыжных курортов.

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