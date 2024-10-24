Победитель рейтинга предлагает экстремалам 225 километров горнолыжных трасс любой сложности.

Хотя из-за глобального потепления все больше горнолыжных курортов мира вынуждены навсегда закрываться, многие любители зимних видов спортов все же надеются поганять по снежным трассам в этом году.

Тем временем, сервис по туристическому бронированию Omio представил свежий рейтинг лучших горнолыжных курортов мира в 2024 году. Возглавил его швейцарский Ароза Ленцерхайде, который предлагает туристам в общей сложности 225 километров горнолыжных трасс разной сложности и более 40 подъемников. Стоимость взрослого дневного ски-пасса здесь обходится в 92,28 евро.

Второю и третью строчку заняли австрийские курорты Зельден и SkiWelt Вильдер Кайзер / Бриксенталь, где дневные абонементы на катание для взрослых туристов обходятся в 72,60 и 68,62 евро соответственно.

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В целом первые 20 мест в рейтинге заняли горнолыжные курорты Швейцарии, Австрии, Италии и Франции с не самыми демократичными ценами – стоимость дневных ски-пассов для взрослых там крайне редко опускается ниже 60 евро.

Тем временем, дешевле всего катание на лыжах и сноубордах обходится на курортах Бахледова/​Езерско/​Франкова в Словакии и Сент-Фуа-Тарантез во Франции, занимающих 200 и 156 места в рейтинге соответственно – взрослый дневной абонемент там стоит по 34,81 евро.

Третьим по дешевизне является курорт Шпицак в Чехии – 36,07 евро за день катания.

Самое высокое место в рейтинге среди неевропейских направлений занял горнолыжный курорт Мармот-Бэйсин / Джаспер в Канаде – 38 место со стоимостью дневного ски-пасса для взрслых 86,20 евро.

Как ранее сообщал УНИАН, сказочный альпийский город Зальцбург в Австрии назвали самым трендовым зимним направлением Европы в этом году.

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