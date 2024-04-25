Также туристам предложили достойные альтернативы.

Для многих направлений чрезмерный туризм стал серьезной проблемой – настолько, что местные общины больше не хотят видеть у себя массовых туристов, даже если это грозит им потерей доходов.

Издание Travel Off Path назвало семь популярных туристических направлений, которые не ждут у себя туристов летом 2024 года. А также предложило альтернативные варианты, куда можно поехать вместо них.

1. Амстердам, Нидерланды. Уже несколько лет подряд город делает все, чтобы отпугнуть массовых туристов. Среди последних мер – запрет круизным лайнерам заходить в центр города и запрет на строительство новых отелей в пределах города. Также Амстердам решил ввести самый высокий туристический налог в Европе. Кроме того, город ведет активную кампанию в соцсетях, давая понять шумным туристам, приезжающим в город на пьяные мальчишники и покурить травки, что им здесь не рады.

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Вместо Амстердама издание советует туристам обратить внимание на город Лейден в нидерландской провинции Южная Голландия на реке Старый Рейн. Как и в столице, там есть множество речных каналов и мостов, а также немало интересных музеев.

2. Канарские острова, Испания. В последнее время местные жители развернули активную кампанию по борьбе с чрезмерным туризмом. И это уже даже принесло свои плоды – на испанских Канарах власти решили ввести ограничения на краткосрочную аренду жилья.

Взамен туристам рекомендуют в Кабо-Верде – небольшое государство на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Бывшая португальская колония, как и Канары, готова предложить туристам белоснежные песчаные пляжи, вулканические пейзажи и тепло круглый год.

3. Озеро Комо, Италия. Не так давно власти города Комо изъявили желание ввести плату за вход для туристов по принципу Венеции. Многие постоянные посетители жалуются, что из-за чрезмерного туризма это место утратило свое очарование.

Вместо этого стоит обратить внимание на озеро Лаго-Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Это живописное озеро окружено заснеженными горами, а в его сердце спрятаны острова Борромео, где можно исследовать дворцы и великолепные сады в итальянском стиле.

4. Афины, Греция. В прошлом году греческую столицу назвали одним из наиболее пострадавших из-за чрезмерного туризма направлений. В итоге с прошлого сентября власти ввели ограничения на посещение афинского Акрополя. Кроме того, с этого года в стране ввели новый "климатический" налог для туристов и ужесточили пляжные правила.

Но если два последних пункта все равно не отбили у вас желание ехать в Грецию, можна хотя бы обратить внимание на менее загруженные направления, например, острова Фолегандрос или Милос, которые предлагают туристам все то же греческое очарование, но меньше туристов.

5. Барселона, Испания. Полгода назад этот мега-популярный город запретил круизным лайнерам заходит в центр, а с апреля там вновь повысили туристический налог.

Хотя чрезмерный туризм в летние месяцы является проблемой для всей Испании, в стране все же можна найти менее людные и более непринужденные направления. Например, город Валенсия, сочетающий в себе пляжный отдых и культурный досуг. Что стоит посмотреть в городе, читайте в нашем большом материале.

6. Бутан. Во время пандемии коронавируса жители страны вкусили все прелести жизни без туристов, и тепер не хотят их возвращения. С туристов взимается плата на устойчивое развитие при въезде в страну – и после открытия границ она увеличилась вдвое и составила 200 долларов в день, поэтому провести неделю отпуска в стране стоит очень дорого.

Вместо этого туристам советуют обратить внимание на Непал – потрясающе красивую страну с подобным туристическим опытом, где туристов наоборот встречают с распростертыми объятиями.

7. Токио, Япония. В японской столице наблюдается огромный приток туристов с тех пор, как границы вновь открылись после COVID, и в этом году он побил все предыдущие туристические рекорды. Местные власти расширили транспортные возможности и ввели ограничения на количество посетителей в некоторых туристических достопримечательностях, чтобы контролировать чрезмерный туризм в столице. Однако количество людей в городе по-прежнему может быть огромным.

Если хочется избежать толп, то можно отправиться в менее известные города Японии. Например, Фукуоку – восьмой по величине город страны. Он выглядит также современно, но немного в меньшем масштабе.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Мэги Канко составила список из пяти самых дешевых городов Европы, которые действительно захочется посетить.

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