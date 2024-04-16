Местные власти решили ввести ограничения на краткосрочную аренду жилья.

В последнее время жители испанских Канарских островов развернули кампанию по борьбе с массовым наплывом туристов. Местные жалуются, что из-за чрезмерного туризма их вытесняют с рынка жилья, цены растут, а экология ухудшается.

И, похоже, местные власти наконец решили прислушаться к жалобам народа. Уже в этом году планируется принятие законопроекта, который ужесточит правила краткосрочной аренды частного жилья на островах, например, через Airbnb и Booking. Помимо местных жителей, эти изменения лоббировали и отели, к которым применяется более строгое налогообложение и правила устойчивого развития, пишет Reuters.

К борьбе с незаконной краткосфрочной арендой на острове уже начали привлекать полицию.

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"Мы собираемся расширить возможности полиции, чтобы они могли действовать при обнаружении мошенничества в домах", – заявила руководитель отдела туризма на Канарских островах Джессика де Леон.

Согласно проекту законопроекта, новостройкам будет запрещено сдавать жилье краткосрочно, а владельцам недвижимости, уже имеющим разрешение на такую деятельность, будет предоставлено пять лет для выполнения новых требований, включая получение разрешения соседей.

"Первый шаг – сдержать рост, второй – очистить существующие списки", – сказал директор по туризму Канарских островов Мигель Родригес.

Канарские острова решили ужесточить свои правила после того, как в последние годы резко возросло количество краткосрочных отпусков. Это привело к тому, что, например, в бывшей рыбацкой деревне Эль-Котильо на острове Фуэртевентура для туристов сейчас предлагается столько же мест, сколько там жителей, и исследователи опасаются, что, если ничего не предпринять, со временем там вообще не останется местных жителей, которых попросту вытеснят из доступного жилья.

Согласно официальным данным, на семи островах архипелага в марте было зарегистрировано рекордные 220 тысяч койко-мест, сданных в краткосрочную аренду, что на 40% больше, чем в 2022 году, и больше, чем совокупное население островов Лансароте, Ла-Гомеры и Эль-Йерро.

Впрочем, далеко не все согласны с новыми правилами. Местная ассоциация владельцев загородных домов Ascav заявила, что строгость предлагаемых правил приведет к отмене 90% краткосрочных предложений и является неконституционной. Вместо этого они предложили ввести налог для всех поставщиков жилья для финансирования решения жилищной проблемы.

Вместе с тем, в Booking.com и Airbnb обещают активнее модерировать объявления об аренде, чтобы исключить незаконные предложения.

Другие части Испании уже приняли аналогичные законы, но без такого акцента на правоохранительной деятельности. В частности, такие меры применяются в Мадриде и Барселоне.

Как сообщал УНИАН, ранее на испанских Канарских островах из-за засухи начали вводить ограничения на потребление воды.

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