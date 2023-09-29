Налог на ночлег в столице Нидерландов повысится до 12,5% от стоимости отельного номера.

В столице Нидерландов Амстердаме в 2024 году поднимут туристический налог и, таким образом, он станет самым высоким в Европейском Союзе и четвертым по величине во всем мире.

Согласно планам городских властей, налог на ночлег повысится до 12,5% от стоимости отельного номера. Таким образом, туристам придется заплатить 12,5 евро за ночь в номере стоимостью 100 евро, пишет Express.

Также туристический налог планируют повысить для пассажиров круизных лайнеров: по новым тарифам им придется заплатить 11 евро с человека вместо 8 евро сейчас.

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Как сообщила финансовый директор города Хестер ван Бюрен, деньги, полученные от налогов, будут использованы для оплаты услуг местным жителям, а не для того, чтобы отпугивать туристов.

"Конечно, было бы хорошо, если бы высокий налог помогал против чрезмерного туризма, но тогда и денег было бы меньше", – констатировала она.

Также, по словам ван Бюрен, власти города раздумывают над тем, чтобы ввести налог для однодневных туристов, как это, например, сделали в итальянской Венеции.

"Нам также приходится иметь дело с однодневными туристами. Конечно, нельзя поставить турникеты, чтобы никто не мог попасть в город, но мы собираемся подумать над тем, как заставить дневных посетителей платить какой-то городской налог", – заявила чиновница.

Как Амстердам борется с чрезмерным туризмом

Амстердам, который является одним из самых посещаемых туристических городов мира, в последние годы активно борется с овертуризмом.

В частности, с лета 2023 года власти столицы Нидерландов запретили круизным лайнерам заходить в центр города.

Кроме того, до этого власти города решили закрыть знаменитый квартал "красных фонарей" и запретить курить марихуану в этом районе.

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