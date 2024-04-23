Эти пять европейских городов доказывают, что даже со скромным бюджетом можно увидеть удивительные места.

Огромное количество туристов со всего мира предпочитают отдыхать в Европе – туда легко добираться и там столько всего интересного. Однако такая популярность не проходит бесследно, а потому туристы и жители многих европейских городов сталкиваются с целым рядом негативны последствий чрезмерного туризма – от больших толп до высоких цен. Это побуждает многих туристов искать альтернативные места для отдыха в Европе, чтобы там было и интересно, и доступно по цене, и не слишком людно.

Чтобы упростить поиски следующего места для отдыха потенциальным туристов, эксперт по путешествиям издания Travel Off Path Мэги Канко составила список из пяти самых дешевых городов Европы, которые действительно захочется посетить.

1. Будапешт, Венгрия. "Я всегда говорила, что Будапешт – один из лучших европейских городов, где вы можете насладиться потрясающими достопримечательностями и величием Вены и Праги за небольшую цену. Столица Венгрии, гордо стоящая на берегу реки Дунай, предлагает больше, чем просто впечатляющие достопримечательности – здесь также находятся всемирно известные термальные ванны и одна из самых недооцененных кулинарных сцен Европы", – отмечает Мэги.

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По ее словам, поскольку поездка на такси в венгерской столице стоит менее 5 долларов, а ужин на одного обойдется всего в 10 долларов, это, несомненно, одно из самых выгодных мест на всем континенте.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Будапеште, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

2. Тирана, Албания. Будучи столицей одной из самых быстроразвивающихся стран Европы, Тирана представляет из себя туристическую жемчужину, которая только и ждет, чтобы ее исследовали, отмечает эксперт.

"Приедете ли вы сюда ради гостиничных номеров по 40 долларов в сутки, волнующей ночной жизни, великолепных окрестных достопримечательностей или невероятной кухни, одно можно сказать наверняка: скромная столица Албании превзойдет даже ваши самые смелые ожидания", – обещает Мэги.

3. Бухарест, Румыния. "Поскольку Румыния была названа самым безопасным и самым бюджетным местом в Европе, все больше и больше взоров обращено на Бухарест, и, могу я сказать – пришло время", – констатирует эксперт.

По ее словам, в румынской столицы туристов ждет множество великолепных зданий, разбросанных между такими известными достопримечательностями, как Дворец Парламента, Площадь Революции и исторический район Липскань.

4. София, Болгария. Предлагая идеальное сочетание исторических чудес (например, Боянской церкви, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и древнеримских руин Сердики) и модной атмосферы, София считается одним из самых недооцененных и выгодных мест в Европе.

"И теперь, когда Болгария официально входит в Шенгенскую зону, въезд и выезд из ее потрясающей столицы стал еще проще, поэтому обязательно посмотрите и исследуйте как можно больше, если вы все же примете (очень разумное) решение поехать сюда", – отмечает Мэги.

5. Порту, Португалия. "Список был бы неполным без Порту – города, чье сочетание потрясающих достопримечательностей и разумных цен уже довольно давно привлекает международное внимание. И легко понять, почему. Второй по величине город Португалии – это не только рай в пастельных тонах, наполненный одними из самых красивых видов Европы, но и недорогой центр, где можно купить капучино за 1,62 доллара и ужин из трех блюд на двоих всего за чуть более 42 долларов", – отметила автор подборки.

Также эксперт сравнила цены на некоторые базовые товары и услуги в перечисленных выше пяти городах Европы.

Будапешт Тирана Бухарест София Порту Маленькая бутылка воды $1.18 $0.7 $2 $0.85 $1.19 Чашка капучино $2.27 $1.7 $3 $2 $1.68 Билет на автобус $1.21 $0.4 $0.64 $0.87 $1.92 Поездка на такси на 1 милю (1,6 км) $1.91 $5 $3 $1.14 $1.2 Ужин на одного $10.78 $9.85 $10.7 $10.89 $9.58 Ужин из трех блюд на двоих $53.89 $48.43 $53.48 $43.57 $42.58

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты составили список из 10 самых дешевых мест в Азии, которые действительно хочется посетить. Возглавила рейтинг столица Лаоса Вьентьян.

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