Греция планирует установить почасовые лимиты для посетителей афинского Акрополя.

Правительство Греции ввело ограничение на количество посетителей одной из самых известных достопримечательностей - афинского Акрополя, которое вступит в силу с сентября.

Как сообщает CNN, по словам министра культуры страны Лины Мендони, с сентября Акрополь, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, будет принимать не более 20 тысяч посетителей в день.

При этом, по словам Мендони, сейчас Акрополь посещают до 23 тысяч человек каждый день, причем половина посетителей приходят утром, с 8:00 до полудня, хотя посещение открыто с 8:00 до 20:00.

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"Это создает неприятные условия для места, посетителей и сотрудников, которые пытаются вместить такое большое количество людей", — добавила она.

Мендони сказала, что для решения проблемы правительство планирует установить почасовые лимиты посетителей.

"Например, 3000 человек получат доступ с 8 до 9 утра по местному времени, 2000 в течение следующего часа с 9 до 10 утра", — сказала она.

Она сообщила, что новая система будет опробована в начале сентября. Затем ограничения будут введены в действие с 1 апреля, в преддверии летнего сезона 2024 года.

Также с 1 апреля новая система будет распространяться и на другие археологические памятники, работающие по электронным билетам, на которые приходится 90-95% всего турпотока.

Ограничения доступа для туристов к популярным достопримечательностям

Ранее Амстердам запретил круизным лайнерам заходить в центр города, чтобы ограничить количество посетителей и уменьшить уровень загрязнения окружающей среды.

А вот за посещение такого популярного среди туристов города, как Венеция, туристам придется заплатить деньги.

Если вы не любитель толкаться среди людей, то вам будет полезно узнать, в каких городах Европы самые большие толпы, а также какие пляжи Европы этим летом самые переполненные.

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