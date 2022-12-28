Также перевозчик добавляет больше вагонов для всех наиболее ажиотажных направлений.

"Укрзализныця" готовится к пиковому периоду перевозок на новогодние праздники и назначает дополнительный скоростной поезд "Интерсити" сообщением "Киев – Тернополь" с 29 декабря до 7 января.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, "Укрзализныця" также добавляет больше вагонов для всех наиболее ажиотажных направлений.

"Назначаем дополнительный скоростной поезд "Интерсити" 747/748 "Киев – Тернополь" с 29 декабря до 7 января. Он будет отправляться из Киева в 16:13, из Винницы в 18:52, из Хмельницкого в 21:00 и прибывать в Тернополь в 22:48. Обратное отправление с 30 декабря до 8 января в 06:18 с прибытием в Хмельницкий в 07:48, в Винницу в 09:39, в столицу в 12:15", – говорится в сообщении.

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В общем сегодня с 17:00 до 18:00 будет предложено 3,2 тыс. дополнительных мест на полторы сотни рейсов 29 декабря и 4,4 тыс. мест на 30 декабря.

В "Укрзализныце" также отметили, что поезд 12/11 "Одесса – Львов" пополняется прямо сейчас.

Кроме того, в УЗ подчеркнули, что украинские вокзалы и "Крепости несокрушимости" готовы принимать тысячи пассажиров, а график и маршруты всех рейсов учитывают возможную подстраховку резервными тепловозами.

Дополнительные поезда на зимние праздники 2023

27 декабря стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет работу "Буковельського экспресса" сообщением "Львов – Ясиня". От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до популярного горнолыжного курорта можно будет доехать на специальных шаттл-басах.

Также "Укрзализныця" на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог.

Кроме того, с 30 декабря из Киева в Славское будет курсировать "Лыжный экспресс".

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