Также в компании напомнили украинцам, как можно добраться до горнолыжных курортов Украины.

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и Черновцы, которые в том числе помогут украинцам добраться до популярных горнолыжных курортов.

"Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении со всех уголков страны, поэтому ловите дополнительные рейсы от "Укрзализныци", – говорится в сообщении перевозчика Telegram.

Поезд №191/192 "Киев – Львов" 30 декабря в 07:44 отправляется из Киева и в 15:28 прибудет во Львов. Обратно отправляется 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38.

Поезд №229/230 "Киев – Ужгород" 29 декабря отправляется из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно с 30 декабря в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.

238/237 "Одесса – Ужгород" отправится 29 декабря в 17.00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. 30 декабря в 17:00 возвращается в Одессу, прибывает в 11:06.

216/215 "Запорожье – Ивано-Франковск". Отправляться из Запорожья 28 и 30 декабря в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 до Ивано-Франковска в 08:13. Возвратно 29 и 31 декабря в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05.

Поезд №255/256 "Киев – Черновцы". Отправляться из Киева 28, 29, 30 декабря через Ивано-Франковск и Коломыю до Черновцов в 05:50. Обратно с Буковины 29, 30 декабря и 1 января в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22.

Поезд №211/212 "Харьков – Львов" будет отправляться из Харькова 29 декабря в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно – в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.

Также в "Укрзализныце" сообщили о еще одном "бонусное" назначении для Кривбасса, где также наблюдается резкий рост спроса на билеты: поезд №176/175 "Киев – Кривой Рог" будет отправляться из Киева 30 декабря в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.

Видео дня

Кроме того, в компании напомнили об уже существующих рейсах, которыми можно добраться до самых популярных горных курортов:

Яремче и Ворохта: 7 рейсов со всей страны, в том числе из Харькова, Кременчуга и Запорожья. Здесь можно посетить знаменитые скалы Довбуша и водопад Пробий, взойти на гору Маковица, а от Ворохты можно начать восхождение на самую высокую гору Украины – Говерлу.

Ясиня: 5 рейсов из разных уголков страны. Здесь можно посетить самый высокогорный горнолыжный курорт Украины, расположенный посреди хвойных лесов – Драгобрат.

Как сообщал УНИАН, с 22 декабря 2022 года туристы могут доехать до горнолыжного курорта "Буковель" на шаттл-басах от железнодорожной станции "Татаров-Буковель", до которой можно будет доехать на одном из шести поездов "Укрзализныци".

С 30 декабря "Укрзализныця" запустит ежедневный поезд №745/746 "Киев – Славское", который доставит туристов на популярный горнолыжный курорт.

Вас также могут заинтересовать новости: