В первый рейс поезд отправится из Киева с 30 декабря в 5:59.

На период праздников "Укрзализныця" назначает поезд №745/746 "Киев – Славское", который доставит туристов на популярный горнолыжный курорт.

Поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в Киев в 22:07, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет проходить через станции Святошин, Коростень, Дубно, Подзамче, Львов, Стрый и Сколе.

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Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

Как отключения электроэнергии влияют на курсирование поездов в Украине

Начиная с октября 2022 года Россия систематически наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Разумеется, это имеет влияние и на курсирование поездов в Украине.

В частности, в результате атаки 16 декабря 2022 года ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях были обесточены. Это привело к задержкам поездов по всей стране.

В то же время в "Укрзализныце" заявили, что на случай долговременных отключений электроэнергии подготовили генераторы для вокзалов и зарезервировали поезда дополнительными тепловозами.

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