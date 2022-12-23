С 22 декабря 2022 года туристы могут доехать до горнолыжного курорта "Буковель" на шаттл-басах от железнодорожной станции "Татаров-Буковель".
"Горнолыжный сезон в Карпатах официально начинается. Поскольку всем украинцам в этом году нужны дополнительные силы для продолжения борьбы за нашу победу, расскажем как можно доехать в горы за вдохновением и перезагрузкой", – сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Как пояснили в компании, сначала желающим отдохнуть в горах нужно будет доехать до станции "Татаров-Буковель" одним из шести доступных поездов (седьмой должны запустить в скором времени), а далее на вокзале Татарова пересесть на шаттлы, которые доедут до популярного курорта.
Отмечается, что расписание подогнано под такие рейсы "Укрзализныци":
- № 5/6 "Запорожье – Рахов"
- № 15/16 Харьков – Рахов"
- № 55/56 "Киев – Рахов"
- № 57/58 "Киев – Ворохта"
- № 95/96 "Киев – Рахов"
- № 130/129 "Кременчуг – Ворохта"
Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период праздников назначила поезд №745/746 "Киев – Славское", который доставит туристов на популярный горнолыжный курорт.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Укрзализныця" в декабре возвращает международное сообщение со Словакией
- В поездах "Укрзализныци" обновили меню: чем будут удивлять пассажиров (фоторепортаж, видео)
- В "Укрзализныце" сообщили, как готовят инфраструктуру к долговременным отключениям электроэнергии
- В Киеве на вокзале нашли необычный способ зажечь елку (видео)