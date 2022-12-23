До железнодорожной станции "Татаров-Буковель" можно будет доехать на одном из шести поездов.

С 22 декабря 2022 года туристы могут доехать до горнолыжного курорта "Буковель" на шаттл-басах от железнодорожной станции "Татаров-Буковель".

"Горнолыжный сезон в Карпатах официально начинается. Поскольку всем украинцам в этом году нужны дополнительные силы для продолжения борьбы за нашу победу, расскажем как можно доехать в горы за вдохновением и перезагрузкой", – сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как пояснили в компании, сначала желающим отдохнуть в горах нужно будет доехать до станции "Татаров-Буковель" одним из шести доступных поездов (седьмой должны запустить в скором времени), а далее на вокзале Татарова пересесть на шаттлы, которые доедут до популярного курорта.

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Отмечается, что расписание подогнано под такие рейсы "Укрзализныци":

№ 5/6 "Запорожье – Рахов"

№ 15/16 Харьков – Рахов"

№ 55/56 "Киев – Рахов"

№ 57/58 "Киев – Ворохта"

№ 95/96 "Киев – Рахов"

№ 130/129 "Кременчуг – Ворохта"

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период праздников назначила поезд №745/746 "Киев – Славское", который доставит туристов на популярный горнолыжный курорт.

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