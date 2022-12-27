Поезд №810/809 "Львов – Ясиня" будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

"Укрзализныця" на период новогодних праздников возвращает "Буковельский экспресс", который доставит туристов на популярный горнолыжный курорт.

Как сообщает пресс-служба компании, поезд №810/809 "Львов – Ясиня" будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясиню в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс будет вылетать в 15:10 и прибывать во Львов в 20:50.

Отмечается, что поезд будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

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На маршруте будет курсировать комфортабельный региональный дизель-поезд ДПКр-3.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

Зимние маршруты "Укрзализныци"

С 22 декабря 2022 года туристы могут доехать до горнолыжного курорта "Буковель" на шаттл-басах от железнодорожной станции "Татаров-Буковель", до которой можно будет доехать на одном из шести поездов "Укрзализныци". Именно под их расписание подогнаны шаттлы.

Кроме того, с 30 декабря "Укрзализныця" запустит ежедневный поезд №745/746 Киев – Славское", который доставит туристов на популярный горнолыжный курорт.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники до Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов, которые в том числе помогут украинцам добраться в Карпаты.

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