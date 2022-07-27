Набережная Тернопольского пруда популярна как среди любителей неспешных прогулок, так и среди поклонников активного отдыха.

Набережная Тернопольского пруда – это одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей города.

В течение последних лет небережная возле пруда претерпела много изменений, превратившись в комфортную для пешеходов и велосипедистов территорию. Здесь есть фонтаны, и беседки, и лавки, и различные живописные фотозоны, и уличное освещение, и брусчатка для прогулок, и дорожки для колесного мини-транспорта.

В целом на сегодня территорию можно разделить на несколько различных зон, среди которых есть места, созданные для активного спортивного отдыха, для рыбалки и, конечно, для неспешных прогулок. Особенно красиво здесь на закате.

Интересно, что пруд этот искусственный – впервые он здесь появился еще в 16 веке, практически одновременно с самим городом, потом несколько раз приходил в упадок и снова возрождался.

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