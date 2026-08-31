США и Европа станут ближе: United Airlines запускает сразу 11 новых рейсов

Новые направления охватят Люксембург, Францию, Словению, Италию, Испанию и Португалию.

Следующим летом пассажирам будет доступно значительно больше прямых рейсов между США и европейскими городами, сообщает Avianews.com.

Так, американская авиакомпания United Airlines, входящая в тройку крупнейших авиаперевозчиков США, существенно расширяет сообщение с Европой.

Рейсы будут выполняться из Вашингтона, Нью-Йорка и Денвера.

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Помимо новых направлений, United Airlines также вернет в расписание четыре сезонных маршрута, которые перевозчик обслуживает в этом году, что сделает рейсы еще более частыми.

Куда из США можно будет полететь новыми рейсами

Первый новый маршрут заработает уже в начале апреля 2027 года. Далее количество прямых рейсов в Европу будет постепенно увеличиваться в течение весны и в начале лета.

Новые маршруты United Airlines:

Ньюарк – Люксембург – со 2 апреля 2027 года, ежедневно, Airbus A321XLR;

Вашингтон – Тулуза – с 26 апреля, ежедневно, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Любляна – с 12 мая, четыре раза в неделю, Boeing 767-400ER;

Ньюарк – Ольбия – с 27 мая, три раза в неделю, Boeing 767-300ER;

Денвер – Париж – с 27 мая, ежедневно;

Ньюарк – Катания – с 28 мая, четыре раза в неделю, Boeing 767-300ER;

Вашингтон – Милан – с 28 мая, три раза в неделю;

Ньюарк – Ибица – с 31 мая, четыре раза в неделю, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Валенсия – со 2 июня, три раза в неделю, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Марсель – с 4 июня, ежедневно, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Терсейра – с 9 июня, три раза в неделю, Boeing 737 MAX 8.

Особенность программы заключается также в том, что часть маршрутов будут обслуживать узкофюзеляжные самолеты Airbus A321XLR и Boeing 737 MAX 8. Такие самолеты вмещают до 200 пассажиров. Это позволяет чаще выполнять рейсы по новым прямым трансатлантическим направлениям даже туда, где спрос недостаточен для заполнения большого дальнемагистрального самолета.

Еще четыре рейса

Увеличение количества перелетов между континентами не ограничится новыми маршрутами. К лету 2027 года американский перевозчик также планирует возобновить четыре сезонных направления.

Речь идет о прямых рейсах из Нью-Йорка в: Сплит в Хорватии; Бари в Италии; Глазго в Великобритании; Сантьяго-де-Компостела в Испании.

Бесплатный интернет в самолете

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa совершила первый рейс самолета, оснащенного спутниковым интернетом Starlink. Пока антенну установили только на одном лайнере – Airbus A320neo с регистрационным номером D-AINM, который выполняет рейсы по Европе. В то же время у компании есть планы по распространению новой технологии – до конца 2026 года Lufthansa собирается установить Starlink ещё на 10 самолётах собственного флота и авиапарка дочерней компании Lufthansa City.

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