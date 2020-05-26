Из-за карантина Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины: список
Ryanair планирует возобновить летом полеты только по 24 из 47 украинских маршрутов.
Об этом свидетельствует анализ обновленного расписания лоу-коста, проведенный avianews.com.
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Как сообщается, перезапуск 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов, который начнется в конце октября, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования.
Из Киева летом Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова — по трем из семи, из Одессы — по четырем из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.
Из продажи изъяты по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.
Почти все восстановленные летом маршруты будут обслуживаться с частотой два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться на линиях из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю — из Киева в Штутгарт.
Издание опубликовало полный перечень маршрутов с информацией о дате перезапуска рейсов. Данную информацию следует рассматривать как планы авиакомпании, которые могут быть скорректированы в связи с ограничениями разных стран. Например, Ryanair хочет возобновить полеты из Киева в Испанию в июне, однако испанское правительство планирует снять ограничения на въезд иностранных туристов только с 1 июля.
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Киева:
- Вена: июль, 3 раза в неделю
- София: конец октября
- Пафос: июль, 1 раз в неделю
- Берлин: июнь, 2 раза в неделю
- Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты
- Франкфурт-Хан: конец октября
- Карлсруе/Баден-Баден: конец октября
- Нюрнберг: продажи закрыты
- Штутгарт: август, 4 раза в неделю
- Афины: июль, 2 раза в неделю
- Дублин: июль, 2 раза в неделю
- Вильнюс: июль, 2 раза в неделю
- Быдгощ: конец октября
- Гданьск: июль, 2 раза в неделю
- Катовице: июль, 2 раза в неделю
- Краков: июль, 2 раза в неделю
- Познань: конец октября
- Варшава-Модлин: конец октября
- Вроцлав: конец октября
- Братислава: конец октября
- Барселона: июнь, 2 раза в неделю
- Мадрид: июнь, 2 раза в неделю
- Валенсия: июль, 1 раз в неделю, с августа — 2 раза в неделю
- Лондон: июль, 2 раза в неделю
- Манчестер: 2 раза в неделю
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Львова:
- Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты
- Мемминген: июль, 1 раз в неделю
- Будапешт: июль, 2 раза в неделю
- Краков: конец октября
- Познань: продажи закрыты
- Варшава-Модлин: конец октября
- Лондон: июль, 2 раза в неделю
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Одессы:
- Краков: конец октября
- Берлин: август, 2 раза в неделю
- Будапешт: июль, 2 раза в неделю
- Гданьск: июль, 2 раза в неделю
- Катовице: июль, 2 раза в неделю
- Познань: конец октября
- Вроцлав: конец октября
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Харькова:
- Будапешт: июль, 2 раза в неделю
- Вильнюс: конец октября
- Краков: конец октября
- Познань: конец октября
- Варшава: продажи закрыты
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Херсона:
- Вена: август, 2 раза в неделю
- Катовице: продажи закрыты
- Краков: конец октября
Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Турция договорились начать процедуры по возобновлению авиасообщения и туристических путешествий.
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