Из-за карантина Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины: список

Компания планирует возобновить летом лишь 24 из 47 украинских маршрутов.

Ryanair планирует возобновить летом полеты только по 24 из 47 украинских маршрутов.

Об этом свидетельствует анализ обновленного расписания лоу-коста, проведенный avianews.com.

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Как сообщается, перезапуск 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов, который начнется в конце октября, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования.

Из Киева летом Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова — по трем из семи, из Одессы — по четырем из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.

Из продажи изъяты по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Почти все восстановленные летом маршруты будут обслуживаться с частотой два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться на линиях из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю — из Киева в Штутгарт.

Издание опубликовало полный перечень маршрутов с информацией о дате перезапуска рейсов. Данную информацию следует рассматривать как планы авиакомпании, которые могут быть скорректированы в связи с ограничениями разных стран. Например, Ryanair хочет возобновить полеты из Киева в Испанию в июне, однако испанское правительство планирует снять ограничения на въезд иностранных туристов только с 1 июля.

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Киева:

Вена: июль, 3 раза в неделю

София: конец октября

Пафос: июль, 1 раз в неделю

Берлин: июнь, 2 раза в неделю

Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты

Франкфурт-Хан: конец октября

Карлсруе/Баден-Баден: конец октября

Нюрнберг: продажи закрыты

Штутгарт: август, 4 раза в неделю

Афины: июль, 2 раза в неделю

Дублин: июль, 2 раза в неделю

Вильнюс: июль, 2 раза в неделю

Быдгощ: конец октября

Гданьск: июль, 2 раза в неделю

Катовице: июль, 2 раза в неделю

Краков: июль, 2 раза в неделю

Познань: конец октября

Варшава-Модлин: конец октября

Вроцлав: конец октября

Братислава: конец октября

Барселона: июнь, 2 раза в неделю

Мадрид: июнь, 2 раза в неделю

Валенсия: июль, 1 раз в неделю, с августа — 2 раза в неделю

Лондон: июль, 2 раза в неделю

Манчестер: 2 раза в неделю

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Львова:

Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты

Мемминген: июль, 1 раз в неделю

Будапешт: июль, 2 раза в неделю

Краков: конец октября

Познань: продажи закрыты

Варшава-Модлин: конец октября

Лондон: июль, 2 раза в неделю

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Одессы:

Краков: конец октября

Берлин: август, 2 раза в неделю

Будапешт: июль, 2 раза в неделю

Гданьск: июль, 2 раза в неделю

Катовице: июль, 2 раза в неделю

Познань: конец октября

Вроцлав: конец октября

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Харькова:

Будапешт: июль, 2 раза в неделю

Вильнюс: конец октября

Краков: конец октября

Познань: конец октября

Варшава: продажи закрыты

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Херсона:

Вена: август, 2 раза в неделю

Катовице: продажи закрыты

Краков: конец октября

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Турция договорились начать процедуры по возобновлению авиасообщения и туристических путешествий.

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