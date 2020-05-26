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Из-за карантина Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины: список

15:09, 26 мая 2020
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствует анализ обновленного расписания лоу-коста, проведенный avianews.com.

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Как сообщается, перезапуск 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов, который начнется в конце октября, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования.

Из Киева летом Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова — по трем из семи, из Одессы — по четырем из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.

Из продажи изъяты по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Почти все восстановленные летом маршруты будут обслуживаться с частотой два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться на линиях из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю — из Киева в Штутгарт.

Издание опубликовало полный перечень маршрутов с информацией о дате перезапуска рейсов. Данную информацию следует рассматривать как планы авиакомпании, которые могут быть скорректированы в связи с ограничениями разных стран. Например, Ryanair хочет возобновить полеты из Киева в Испанию в июне, однако испанское правительство планирует снять ограничения на въезд иностранных туристов только с 1 июля.

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Киева:

  • Вена: июль, 3 раза в неделю
  • София: конец октября
  • Пафос: июль, 1 раз в неделю
  • Берлин: июнь, 2 раза в неделю
  • Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты
  • Франкфурт-Хан: конец октября
  • Карлсруе/Баден-Баден: конец октября
  • Нюрнберг: продажи закрыты
  • Штутгарт: август, 4 раза в неделю
  • Афины: июль, 2 раза в неделю
  • Дублин: июль, 2 раза в неделю
  • Вильнюс: июль, 2 раза в неделю
  • Быдгощ: конец октября
  • Гданьск: июль, 2 раза в неделю
  • Катовице: июль, 2 раза в неделю
  • Краков: июль, 2 раза в неделю
  • Познань: конец октября
  • Варшава-Модлин: конец октября
  • Вроцлав: конец октября
  • Братислава: конец октября
  • Барселона: июнь, 2 раза в неделю
  • Мадрид: июнь, 2 раза в неделю
  • Валенсия: июль, 1 раз в неделю, с августа — 2 раза в неделю
  • Лондон: июль, 2 раза в неделю
  • Манчестер: 2 раза в неделю

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Львова:

  • Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты
  • Мемминген: июль, 1 раз в неделю
  • Будапешт: июль, 2 раза в неделю
  • Краков: конец октября
  • Познань: продажи закрыты
  • Варшава-Модлин: конец октября
  • Лондон: июль, 2 раза в неделю

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Одессы:

  • Краков: конец октября
  • Берлин: август, 2 раза в неделю
  • Будапешт: июль, 2 раза в неделю
  • Гданьск: июль, 2 раза в неделю
  • Катовице: июль, 2 раза в неделю
  • Познань: конец октября
  • Вроцлав: конец октября

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Харькова:

  • Будапешт: июль, 2 раза в неделю
  • Вильнюс: конец октября
  • Краков: конец октября
  • Познань: конец октября
  • Варшава: продажи закрыты

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Херсона:

  • Вена: август, 2 раза в неделю
  • Катовице: продажи закрыты
  • Краков: конец октября

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Турция договорились начать процедуры по возобновлению авиасообщения и туристических путешествий.

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