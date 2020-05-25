Украина и Турция начали переговоры о возобновлении авиасообщения и туризма

Обе страны готовятся к снятию ограничений, введенных с целью сдерживания коронавирусной болезни.

Украина и Турция договорились начать процедуры по возобновлению авиасообщения и туристических путешествий.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

В частности, по итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с возобновлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран о туристических путешествиях.

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Также отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину 3 февраля этого года, в частности масштабных инфраструктурных проектов и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Дипломаты договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.

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Кроме того, Боднар выразил благодарность турецкой стороне за предоставление гуманитарной помощи в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни в Украине и на преодоление ее последствий, что является наглядным проявлением стратегического партнерства между двумя государствами.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Турция начала переговоры о возобновлении туризма с 70 странами.

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