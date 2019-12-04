За год экспресс в Борисполь перевез почти миллион пассажиров

Рекордное количество пассажиров было перевезено в августе и сентябре.

Только за первый год экспрессом Kyiv Boryspil Express воспользовались почти 1 млн пассажиров.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

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«Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс до аэропорта «Борисполь» нужен. За первый год работы он осуществил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта», — отметил Евгений Кравцов.

Как сообщается, рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 года — 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. Наибольшей популярностью пользуются рейсы № 842 Киев — Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь — Киев в 19:17. За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. пассажиров

По словам руководителя Укрзализныци, компания планирует и дальше развивать этот проект. Сейчас железнодорожники завершают реконструкцию станции Выдубичи, где будет построена остановочная платформа для экспресса. «Станция Выдубичи превратится в транспортный хаб, который объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт. Кроме того, ожидаем дизель-поезд производства КВСЗ, который мы задействуем на этом маршруте. А это дополнительно 170 мест для сидения», — отметил он.